sana-pro2011

Вдохновение

Здравствуйте! С удовольствием, качественно и в соответствии с Вашими пожеланиями выполню Ваш заказ.

О себе:

- Диплом с отличием факультета иностранных языков государственного университета (английский и немецкий языки).

- Диплом государственного университета по юриспруденции.

- работа юристом, подготовка и правовой анализ документов, судебная практика (5 лет).

- по результатам открытого конкурса - стажировка в юридической фирме в Сан-Франциско (США).

- работа преподавателем английского языка, переводчиком (технические и литературные переводы, синхронный перевод, - английский и немецкий языки).

- работа с печатными СМИ, ТВ и интернет-СМИ. Написание и редактирование текстов, разработка и размещение рекламы.

Делаю:

- копирайтинг;

- рерайтинг;

- написание СЕО-текстов;

- написание уникальных текстов;

- редактирование текстов;

- переводы с/на английский, немецкий русский языки: технический, литературный, перевод стихов/текстов песен;

- расшифровка аудиозаписей.

Что я могу сделать для Вас?

Если Вас заинтересовало мое резюме, Вы всегда можете связаться со мной:

по e-mail: [email protected]

или ICQ: 406399017 (ник random)

С уважением,

Оксана Сорокина