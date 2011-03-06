sana-pro2011

Здравствуйте! С удовольствием, качественно и в соответствии с Вашими пожеланиями выполню Ваш заказ.
О себе:
- Диплом с отличием факультета иностранных языков государственного университета (английский и немецкий языки).
- Диплом государственного университета по юриспруденции.
- работа юристом, подготовка и правовой анализ документов, судебная практика (5 лет).
- по результатам открытого конкурса - стажировка в юридической фирме в Сан-Франциско (США).
- работа преподавателем английского языка, переводчиком (технические и литературные переводы, синхронный перевод, - английский и немецкий языки).
- работа с печатными СМИ, ТВ и интернет-СМИ. Написание и редактирование текстов, разработка и размещение рекламы.
Делаю:
- копирайтинг;
- рерайтинг;
- написание СЕО-текстов;
- написание уникальных текстов;
- редактирование текстов;
- переводы с/на английский, немецкий русский языки: технический, литературный, перевод стихов/текстов песен;
- расшифровка аудиозаписей.
Что я могу сделать для Вас?
Если Вас заинтересовало мое резюме, Вы всегда можете связаться со мной:
по e-mail: [email protected]
или ICQ: 406399017 (ник random)
С уважением,
Оксана Сорокина