sana_leleka

Александр sana_leleka

 
31 годУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Знание: HTML\CSS, PHP, JS, MySQL. Качественое оздание и наполнение сайтов
PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $100от 1 дня
#715
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
#1583
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $100от 1 дня
#1589