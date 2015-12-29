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Александр
sana_leleka
sana_leleka
31 год
Украина
/
Киев
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
Знание: HTML\CSS, PHP, JS, MySQL. Качественое оздание и наполнение сайтов
PHP
Javascript
MySQL
HTML
CSS
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $100
от 1 дня
#715
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $50
от 1 дня
#1583
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $100
от 1 дня
#1589
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