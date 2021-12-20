Юрист, адвокат: подготовка процессуальных документов, жалобы, заявления, претензии, иски, ходатайства и др.

Занимаюсь подготовкой и подачей всех видов процессуальных документов, в рамках гражданского, административного, уголовного судопроизводства, по делам об административных правонарушениях. Готовлю проекты исковых заявлений, ходатайства и другие судебные документы. Также составляю и по желанию заказчика могу подать: жалобы и заявления в гос. органы, надзорные инстанции (Прокуратура, МВД, ИФНС, ФССП, подразделения и комитеты органов исполнительной власти и другие.) На данном портале работаю недавно, поэтому для повышения рейтинга и набора положительных отзывов цены минимальные. Индивидуально подхожу к каждому клиенту, поэтому всегда можно договориться по цене и срокам исполнения задачи.