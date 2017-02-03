Александр
http://www.free-lance.ru/users/Sanchezz111
http://vkontakte.ru/club23232678
Контакты:
- ICQ: 442753896
- скайп: sanchezz1111
- e-mail: [email protected]
- телефон МТС (Беларусь): +375(29) 280-95-77
Здравствуйте!
Я Дизайнер (5 лет) более 1000 проектов
Полиграфист (5 лет) более 500 проектов
Наружник (4 года) более 100-ни проектов
Программист (6 лет) более 20-ти проектов
Видео звуко и флэш режиссер
В одном лице.
Жду от вас серьезных и точных заданий. Все в срок и вовремя. Буду рад постоянному сотрудничеству. Связь по мэйлу, в личку на фрилансе, ICQ, или СКАЙП, в Контакте.
ОБ ОПЛАТЕ:
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Оплата по Вэб-мани (WMR, WMZ, WME), возможно Яндекс деньги.
Так как я человек слова – предоплата в 30 % ОБЯЗУЕТ меня закончить проект со всеми вашими многочисленными капризами и желаниями. Все проекты довожу до конца, в срок. Никогда не обещаю того чего не смогу сделать, а сделать я могу фактически всё.
Иногда рассматриваю предложения и предлагаю свои услуги без предоплат!
Портфолио
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