Уровень растет.. постоянные клиенты радуют новой и новой работой! Спасибо!

Александр

http://www.free-lance.ru/users/Sanchezz111

http://vkontakte.ru/club23232678

Контакты:

- ICQ: 442753896

- скайп: sanchezz1111

- e-mail: [email protected]

- телефон МТС (Беларусь): +375(29) 280-95-77

Здравствуйте!

Я Дизайнер (5 лет) более 1000 проектов

Полиграфист (5 лет) более 500 проектов

Наружник (4 года) более 100-ни проектов

Программист (6 лет) более 20-ти проектов

Видео звуко и флэш режиссер

В одном лице.

Жду от вас серьезных и точных заданий. Все в срок и вовремя. Буду рад постоянному сотрудничеству. Связь по мэйлу, в личку на фрилансе, ICQ, или СКАЙП, в Контакте.

ОБ ОПЛАТЕ:

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Оплата по Вэб-мани (WMR, WMZ, WME), возможно Яндекс деньги.

Так как я человек слова – предоплата в 30 % ОБЯЗУЕТ меня закончить проект со всеми вашими многочисленными капризами и желаниями. Все проекты довожу до конца, в срок. Никогда не обещаю того чего не смогу сделать, а сделать я могу фактически всё.

Иногда рассматриваю предложения и предлагаю свои услуги без предоплат!