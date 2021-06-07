Delphi, FireBird, Postgress, системный администратор Windows

20-летний опыт работы с различными базами данных и написания программ использующих БД, Разработка программ на Delphi 19 лет, с использованием FireBird - 16. Владею лицензионными Delphi 6, FastReport 4 и 5, FastCube 1 и 2, FBPlus. Опыт написания учетного и аналитического по для производственных предприятий с большим количеством документов и номенклатурой: производство хлебобулочных изделий (более 400 документов в день), инструментальное производство с планированием по заказам покупателей (более 8000 позиций в номенклатуре). Опыт создания программ с БД в различных сферах деятельности: медицинской, страховой, автоэкспертиза и т.д. Базовые модули и описание программ доступны на сайтах http://miniofficeapp.ru/, minioffice.cc.ua и ukrautocalc.cc.ua. Опыт разработкив связке PHP + Postgress и создание логики в БД Postgress (триггера, функции). Администрирование сети на семействе Win. Опыт установки и настройки Windows Server NT4, 2000, 2003, . Удаленное администрирование пользователей и сопровождение собственного и чужого ПО.