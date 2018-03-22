3D-моделирование для ЧПУ, дизайн интерьера, визуализация

Выполню работы по созданию 3D-моделей в программе ArtCam по описанию, фотографии и т.п. Модели в формате .stl, .3da, .3dp или .art. Возможно также изготовление всех моделей из дерева в любом количестве на собственных станках.

Дизайн интерьера, 3D моделирование бытовой техники, проектирование мебели, планировка квартир, визуализация. SketchUp.

Prof Remont Дружковка в ВК.