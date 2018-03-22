3D-моделирование для ЧПУ, дизайн интерьера, визуализация
Выполню работы по созданию 3D-моделей в программе ArtCam по описанию, фотографии и т.п. Модели в формате .stl, .3da, .3dp или .art. Возможно также изготовление всех моделей из дерева в любом количестве на собственных станках.
Дизайн интерьера, 3D моделирование бытовой техники, проектирование мебели, планировка квартир, визуализация. SketchUp.
Prof Remont Дружковка в ВК.
Портфолио
- Модели форм для изготовления на ЧПУ114 просмотров
- Моделирование и визуализация турникета118 просмотров
- Подбор дизайна небольшой кухни152 просмотра
- Чайный уголок180 просмотров
- Проектирование подставки под телевизор148 просмотров
- 3D-модель атомной подводной лодки "Акула"236 просмотров
- Небольшая усадьба с бассейном и банькой146 просмотров
- Дизайн кухни. Проект в SketchUp и визуализация143 просмотра
- Гостиная комната в стиле прованс (в разработке)191 просмотр
- Визуализация шкафа в интерьере комнаты118 просмотров
- Домик из сруба141 просмотр
- Душевая комната104 просмотра