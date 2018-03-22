sanchodru

Александр sanchodru

 
43 годаУкраина/Дружковка
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
3D-моделирование для ЧПУ, дизайн интерьера, визуализация

          Выполню работы по созданию 3D-моделей в программе ArtCam по описанию, фотографии и т.п. Модели в формате .stl, .3da, .3dp или .art.  Возможно также изготовление всех моделей из дерева в любом количестве на собственных станках.

         Дизайн интерьера, 3D моделирование бытовой техники, проектирование мебели,  планировка квартир, визуализация. SketchUp. 

         Prof Remont Дружковка в ВК. 

SketchUp3D-модельПланировка квартиры
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