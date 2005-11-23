1. Занимаюсь изготовлением Web-сайтов, основанных на FLASH

2. Создание FLASH приложений с конфигурацией для пользователей без знания FLASH

3. Создание сайтов с использование MySQL + PHP

4. JavaScript'ты

5. Профессиональное редактирование аудио\видео

6. Низкополигональное моделирование в 3D MAX

7. Adobe Photoshop (Баннеры, графика, дизайн, креатив и т.д.)

8. CorelDraw (исключительно 11 версия)

9. Визитки, Логотипы и т.д. (все по печатной и не печатной продукции)

10. Иллюстрации

11. Перевод: Английский\Русский\Немецкий