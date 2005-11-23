$100
Нужен сайт который типа http://www.myneotel.biz ! Поговорим через Аськю!
Сайты «под ключ»42 заявки
Закрыт
18 лет назад
1. Занимаюсь изготовлением Web-сайтов, основанных на FLASH
2. Создание FLASH приложений с конфигурацией для пользователей без знания FLASH
3. Создание сайтов с использование MySQL + PHP
4. JavaScript'ты
5. Профессиональное редактирование аудио\видео
6. Низкополигональное моделирование в 3D MAX
7. Adobe Photoshop (Баннеры, графика, дизайн, креатив и т.д.)
8. CorelDraw (исключительно 11 версия)
9. Визитки, Логотипы и т.д. (все по печатной и не печатной продукции)
10. Иллюстрации
11. Перевод: Английский\Русский\Немецкий
Нужен сайт который типа http://www.myneotel.biz ! Поговорим через Аськю!
Нужен баннер SWF и дизайн на тему "Работы в Интернете". Дизайн должен быть черно-бордово-серебристого цвета. Просто и быстро!