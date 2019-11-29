Полиграфическая верстка, ретушь фото, верстка фотокниг по шаблону.
Опыт верстки газет, журналов. С 2000 года. Удаленно с 2013. Как чб, так и полноцвет.
Также ретушь фотографий школьных. Верстка фотокниг. Обтравка фото.
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Верстка полиграфии
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Дизайн продукции
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Обработка фотографий
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Презентации
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Фотосъемка
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