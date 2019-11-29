Полиграфическая верстка, ретушь фото, верстка фотокниг по шаблону.

Опыт верстки газет, журналов. С 2000 года. Удаленно с 2013. Как чб, так и полноцвет.

Также ретушь фотографий школьных. Верстка фотокниг. Обтравка фото.