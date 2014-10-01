НАВЫКИ
›› Работа с базой данных: / MySQL /
›› Верстка: / HTML5 + CSS3 / HTML4.01 + CSS2 / XHTML + CSS2 /
Знания, умения, навыки:
• HTML, CSS, Photoshop
• Блочная / табличная верстка
• Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+)
• Правка адаптивной верстки
• Написание простого, читабельного кода
• Аккуратный, логичный, продуманный код
Что я делаю:
• Сайты компаний под ключ, сайты-визитки
• HTML-верстка (CSS, HTML, jQuery)
• Одностраничники — Lending Page
• CMS (DLE, Wordpress и др.)
• Правка верстки любой CMS
Оплату принимаю одним из удобных способов:
• WebMoney (WMZ, WMR, WMU,WME)
• VISA
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#1306
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#2245
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#2307
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#4681
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $350
от 15 дней
#4981