sand09

Андрей Семененко sand09

 
41 годУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

НАВЫКИ

›› Работа с базой данных: / MySQL /

›› Верстка: / HTML5 + CSS3 / HTML4.01 + CSS2 / XHTML + CSS2 /

Знания, умения, навыки:

• HTML, CSS, Photoshop

• Блочная / табличная верстка

• Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+)

• Правка адаптивной верстки

• Написание простого, читабельного кода

• Аккуратный, логичный, продуманный код

Что я делаю:

• Сайты компаний под ключ, сайты-визитки

• HTML-верстка (CSS, HTML, jQuery)

• Одностраничники — Lending Page

• CMS (DLE, Wordpress и др.)

• Правка верстки любой CMS

Оплату принимаю одним из удобных способов:

• WebMoney (WMZ, WMR, WMU,WME)

• VISA

WordPressMySQLHTMLCSSjQueryDLEPhotoshopПравки в версткеСайт-визитка
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#1306
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#2245
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#2307
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#4681
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $350
от 15 дней
#4981