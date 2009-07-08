Большое спасибо, Андрею! Изначально было снято не верно, звук тоже не качественный был на роликах. Андрей верно подобрал музыку к клипам, наложил титры и бегущую строку, на лету уловил мысль , сделал видео ролик очень динамичным. Большое, человеческое спасибо за его профессионализм. В надежде на дальнейшее сотрудничество.