sanddog

Андрей sanddog

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует

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Отзывы заказчиков

NeeZZ
Вадим 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Разработка логотипа для сайта
Работать с Андреем очень понравилось, грамотный специалист! Работу сделал быстро, качественно, к делу подошел ответственно. Высокий профессиональный уровень, рекомендую всем!
Приятно было работать с Вадимом! Четкие инструкции,вежливость в общении,своевременная оплата! Рекомендую.
Ответный отзыв
kewlman
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$40
10 баллов
16 лет назад
Сделать 2 видеоролика по каминам.
Большое спасибо, Андрею! Изначально было снято не верно, звук тоже не качественный был на роликах. Андрей верно подобрал музыку к клипам, наложил титры и бегущую строку, на лету уловил мысль , сделал видео ролик очень динамичным. Большое, человеческое спасибо за его профессионализм. В надежде на дальнейшее сотрудничество.
Приятно было работать с Ильей! Человек знает, что хочет получить в конечном итоге, четко и ясно ставит задачу. Замечания и предложенные исправления - конструктивные, способствовали улучшению качества конечного продукта. Общаться было легко.Оплата в полном объеме сразу после сдачи работы. Рад буду дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
lnx
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
8 баллов
16 лет назад
2 иконки для визуального редактора
Иконки получил
Хороший заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
Видеомонтаж
1 отзыв
от $100
от 1 дня
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