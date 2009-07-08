Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
16 лет назад
Работать с Андреем очень понравилось, грамотный специалист! Работу сделал быстро, качественно, к делу подошел ответственно. Высокий профессиональный уровень, рекомендую всем!
Ответный отзыв
Приятно было работать с Вадимом! Четкие инструкции,вежливость в общении,своевременная оплата! Рекомендую.
$40
10 баллов
16 лет назад
Большое спасибо, Андрею! Изначально было снято не верно, звук тоже не качественный был на роликах. Андрей верно подобрал музыку к клипам, наложил титры и бегущую строку, на лету уловил мысль , сделал видео ролик очень динамичным. Большое, человеческое спасибо за его профессионализм. В надежде на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Приятно было работать с Ильей! Человек знает, что хочет получить в конечном итоге, четко и ясно ставит задачу. Замечания и предложенные исправления - конструктивные, способствовали улучшению качества конечного продукта. Общаться было легко.Оплата в полном объеме сразу после сдачи работы. Рад буду дальнейшему сотрудничеству.
$10
8 баллов
16 лет назад
Иконки получил
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую.
Видеомонтаж
1 отзыв
от $100
от 1 дня
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