Дизайн студия
cредняя цена сайта 70 000р.
Дизайнер Михалёв Сергей
Иллюстратор Михалёва Эля
Программист Горланов Сергей
Клиенты: Саша,МТС,Платон,консультант+,1С,КГЭУ, БТА, DSSL, NSI ...
Контакты:
icq 253479642
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Портфолио
- Без названия102 просмотра
- 2115 просмотров
- 3126 просмотров
- ЛилиДэВэйлиз123 просмотра
- Группа7101 просмотр
- Ютур2128 просмотров
- Франчайзи112 просмотров
- Покровский117 просмотров
- Платон (не приянто)129 просмотров
- Консультант+183 просмотра
- Myapps133 просмотра
- Feuglace123 просмотра