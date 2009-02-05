sandr-web

Михалёв Сергей sandr-web

 
34 годаРоссия/Казань
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Дизайн студия

de5ign.ru

cредняя цена сайта 70 000р.

Дизайнер Михалёв Сергей

Иллюстратор Михалёва Эля

Программист Горланов Сергей

Клиенты: Саша,МТС,Платон,консультант+,1С,КГЭУ, БТА, DSSL, NSI ...

Контакты:

[email protected]

icq 253479642

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