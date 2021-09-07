sandracoole

Александра Кулешова sandracoolesandracoole
Доброго времени!
Предлагаю:
> Монтаж видео любой сложности и направления: информационное или рекламное видео, семейная, в том числе свадебная, и детская тематика, видео для социальных сетей.
> Создание эффектных анимированных заставок, промо роликов, анонсов, логотипов.
> Создание сценария, подбор материала (шаблона, фотографий, графики, видео, картинок, звуков, музыки)
> Наложение текста/титров, синхронизация со звуком и музыкой. По желанию наложение дикторского голоса (оплачивается дополнительно).
* Работаю в программах Adоbe Аftеr Еffесts и Sоny Vеgаs Рrо. Владею Adobe Photoshop.
Поработаем вместе? Для реализации от вас потребуется:
> Название, общая концепция видео (как вы себе представляете) и краткое описание (вашего товара, услуги или мероприятия).
> Ссылка на ваш сайт, соц. сети
> Выбранный вами формат видео
> Длительность видео в секундах.
> Фотографии и/или видео, которые необходимо использовать + логотип (формат рng)
> Текст для каждого сюжета, подписи к фотографиям (если есть, если нет, то скажите об этом);
> Общие пожелания по оформлению (предпочитительная цветовая гамма, расположение объектов, какую анимацию хочется и пр.)