sandracoole

Видеомейкер из страны продающих видео

Доброго времени!

Предлагаю:

> Монтаж видео любой сложности и направления: информационное или рекламное видео, семейная, в том числе свадебная, и детская тематика, видео для социальных сетей.

> Создание эффектных анимированных заставок, промо роликов, анонсов, логотипов.

> Создание сценария, подбор материала (шаблона, фотографий, графики, видео, картинок, звуков, музыки)

> Наложение текста/титров, синхронизация со звуком и музыкой. По желанию наложение дикторского голоса (оплачивается дополнительно).

* Работаю в программах Adоbe Аftеr Еffесts и Sоny Vеgаs Рrо. Владею Adobe Photoshop.

Поработаем вместе? Для реализации от вас потребуется:

> Название, общая концепция видео (как вы себе представляете) и краткое описание (вашего товара, услуги или мероприятия).

> Ссылка на ваш сайт, соц. сети

> Выбранный вами формат видео

> Длительность видео в секундах.

> Фотографии и/или видео, которые необходимо использовать + логотип (формат рng)

> Текст для каждого сюжета, подписи к фотографиям (если есть, если нет, то скажите об этом);

> Общие пожелания по оформлению (предпочитительная цветовая гамма, расположение объектов, какую анимацию хочется и пр.)