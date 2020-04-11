sandraklyukas1

Создаю дизайн лендингов и лендинги под ключ

Выполню дизайн лендинга для вас и вашего бизнеса. Только индивидуальный подход (на готовых блоках не работаю). Учту все Ваши пожелания и выполню работу в срок.

В результате Вы получите современный удобный дизайн лендинга. Возможен лендинг под ключ (в результате Вы получите готовый сайт).

Порядок работы:

1) Бриф (Вы отвечаете на вопросы, которые помогут четко понять, что Вы хотите получить в результате нашей работы)

2) Я делаю прототип макета и скидываю Вам на подтверждение

3) Я выполняю дизайн

4) Вы вносите правки

5) Дорабатываю макет и скидываю Вам

6) Если Вам нужен не только дизайн, но и верстка (то есть работающий сайт с данным дизайном), также проводится данная работа

Буду рада помочь Вам сделать Ваш бизнес успешнее!