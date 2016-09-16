sandriliriona

Переводчик, журналист

Образование: высшее филологическое (переводчик, филолог, преподаватель)

Языки: свободно владею английским, немецкий на базовом уровне.

Карьера и достижения:

Закончила факультет романо-германской филологии в 2014 году (английский (основной) и немецкий языки).

С февраля 2014 по июль 2016 работала в должности преподавателя английского языка, с сентября 2011 по май 2016 - в качестве педагога дополнительного образования по совместительству (клуб “Интеллектуальные игры”). Моя преподавательская карьера научила меня обязательности, умению объяснять, общаться с людьми, терпеливости и работе в стрессовых ситуациях.

С июня по декабрь 2014 работала в качестве журналиста и помощника редактора в интернет-издании “Витебский курьер”. Здесь я получила навыки в организации, индивидуальном подходе к каждому автору, составлении медиапланов и продвижении в социальных сетях.

Пробовала себя в копирайтинге и рерайтинге, редактировании статей, имею опыт работы c Wordpress, уверенный ПК-пользователь, изучала SEO-продвижение и базовый маркетинг. Закончила онлайн курсы по сторителлингу и журналистике.

Мои качества: ответственность, амбициозность, умение организовывать творческий процесс, чувство стиля и языка, креативность и постоянное желание совершенствоваться, готовность к переездам и обучению.

Мои увлечения напрямую влияют на мой характер и способности. 13 лет я играю в интеллектуальные игры республиканского и международного уровня, а значит, в своей работе могу основываться на достаточно высокий уровень эрудиции. Три года занимаюсь ролевым моделированием, в том числе и в качестве автора. Повысила актерские навыки и научилась организовывать мероприятия для достаточно большого количества людей, придумывать интересные сюжетные повороты, изучать людей с психологической точки зрения и готовности к различным жизненным ситуациям. Около двух лет увлекаюсь искусством фаер-шоу, что дало мне навык выступлений на публике и спокойствию в стрессовых ситуаций. Танцы и музыка развили мою любовь к творчеству и восприятие искусства.

Отдельное место в моей жизни занимают литература и журналистика. С трех лет я почти не расставалась с книгой, позже начинала писать сама. Пробовала себя в художественных переводах прозы и поэзии, подавала свою работу в категории перевод на “Open Eurasia and Central Asia” в 2015 году, в дальнейшем планирую публиковать собственные произведения. В ближайших планах продолжить изучение иностранных языков, начала осваивать французский.