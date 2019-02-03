Мастер на все руки

Профессионально пишу музыку, за последние 7 лет написал 500 произведений. могу создать музыку на чем угодно и с чего угодно. главное чтобы было для кого! Так же занимаюсь обработкой фотографий, Вэб дизайном, Делаю монтаж видео, от склейки фотографий в слайд шоу до монтажа в стиле "мстителей" занимаюсь как 2D так и 3D графикой. Пишу статьи и книги. В общем если заинтересовал пишите, сижу у монитора и жду ваш новый захватывающий заказ. С/У ваш Исполнитель.