Занимаюсь версткой и администрированием сайтов.

Четыре года практикую работу а 3D пакетах. Но могу сказать, что все движется в этом мире и знание и понимание.

Большинство работ сделаны в 3DS max, иные в Maya. Также я работаю в таких графических пакетах как Poser, Vue, Bryce.

Что же касается 2D программ, то работаю в Photoshop и Flash.

Я моделирую объекты для игр и кинематографии, работаю с 3D персонажам и создаю 3D видео ролики. Произвожу текстурирование 3d объектов, а так же создаю интерьеры для офисов, жилых помещений и других объектов. За всю мою историю 3D работы, были разнообразные сотрудничества: завод свечей зажигания, высшее учебное заведение, а так же ведущий поставщик оригинальных, лицензируемых 3D персонажей и графических элементов для дизайна и анимации – Meshbox Design, являющимся подразделением Proactive International, LLC.

Самое главное это креатив! Без него не создается ничего! Это движущая сила любого 3D художника – вносить что-то новое, что восхитит весь мир и самого художника.

Приглашаю к сотрудничеству, для заказа моделей, видео роликов, интерьеров и других 3D работ частных лиц, а так же фирмы заказчики.