Сайты // дизайн // брендинг Креативное агентство SANDWICH
Добрый день, я представляю креативное агентство SANDWICH 索
Наша фишка – комплексный подход. Из разных ингредиентов мы создаем вкусные бренды, которые захочется откусить!
С нами вы сможете получить не одного специалиста, а профессиональную креативную команду, которая сможет закрыть несколько ваших запросов и комплексно вести бренд.
Мы занимаемся:
1. Брендингом (нейминг, платформа бренда, логотип, фирменный стиль)
2. WEB-дизайном
3. Дизайном различных носителей (презентации, полиграфия, рекламные материалы, мерч и так далее)
Переходите на наш классный сайт и смотрите портфолио https://sandwich-agency.ru
Готов ответить на все ваши вопросы! Вкусного дня)
Я против войны в Украине!