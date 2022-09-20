Сайты // дизайн // брендинг Креативное агентство SANDWICH

Добрый день, я представляю креативное агентство SANDWICH 索

Наша фишка – комплексный подход. Из разных ингредиентов мы создаем вкусные бренды, которые захочется откусить!

С нами вы сможете получить не одного специалиста, а профессиональную креативную команду, которая сможет закрыть несколько ваших запросов и комплексно вести бренд.

Мы занимаемся:

1. Брендингом (нейминг, платформа бренда, логотип, фирменный стиль)

2. WEB-дизайном

3. Дизайном различных носителей (презентации, полиграфия, рекламные материалы, мерч и так далее)

Переходите на наш классный сайт и смотрите портфолио https://sandwich-agency.ru

Готов ответить на все ваши вопросы! Вкусного дня)