sanekglobov

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Здравствуйте! Мне хотелось бы для начала представиться. Меня зовут Александр, и я учусь в университете на факультете Информационных технологий на специальности Информационные системы на 2ом курсе. Кроме того что нам преподают в университете, я изучаю многие вещи самостоятельно. Я хочу заниматсья фрилансом, так как считаю что действительно разбираюсь в IT-среде и кое что смыслю в програмировании. Также фриланс для меня это эффективный и пожалуй единственный способ заработка в интернете на время учёбы в универе.