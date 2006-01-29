sanekkk

Гость sanekkk

 
42 годаРоссия/Чебоксары
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать интернет магазин

    Нужно сделать Интернет магазин с управлнием с последующей установкой на яндекс маркет! Информацию брать с www.torgstroi.ru/ Цену указать за сайт + парковка к маркет-яндекс

    Интернет-магазины24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • ПО для контроллера Сименс

    Я не спец по этим работам, так что не смейтесь. Имеется контроллер с выходом исерент. Нужно написать ПО для считывания информации. Жду вопросов и предложений! Я даже не знаю, на чём это надо писать! ICQ 252-537-491

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    $100

    Нужен оригинальный дизайн сайта для "каталог товаров и услуг". Правая часть содержит 5 баннеров 125*125. Желательно образцы покрупнее(800х600) Все предложения писать на указанный e-mail.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    18 лет назад