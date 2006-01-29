Нужно сделать Интернет магазин с управлнием с последующей установкой на яндекс маркет! Информацию брать с www.torgstroi.ru/ Цену указать за сайт + парковка к маркет-яндекс
Действие аккаунта приостановлено!
- Интернет-магазины24 заявкиЗакрыт17 лет назад
Я не спец по этим работам, так что не смейтесь. Имеется контроллер с выходом исерент. Нужно написать ПО для считывания информации. Жду вопросов и предложений! Я даже не знаю, на чём это надо писать! ICQ 252-537-491Прикладное ПО9 заявокЗакрыт17 лет назад
нужна форма добавления груза, как на сайте http://ati.su, в базу Mysql, с автоматическим удалением.Веб-программирование20 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Нужен оригинальный дизайн сайта для "каталог товаров и услуг". Правая часть содержит 5 баннеров 125*125. Желательно образцы покрупнее(800х600) Все предложения писать на указанный e-mail.Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
разработка web-дизайна для сайтов. Оплачивается тому, чей дизайн выбирает клиент.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт18 лет назад
Нужен сайт "Торговля". Поиск по базе, форма подписки и отписки подписчиков, без подтверждения.Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт18 лет назад