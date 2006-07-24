saneksanek

Образование: высшее (2005 г.).
Специальность: прикладная математика и информатика.
Квалификация: математик. системный программист.
Опыт работы:
1) РА "Золотая Рыбка" - дизайнер и изготовитель наружной рекламы
2) ИФНС Росии по Засв. р-ну г. Ульяновска - программист / системный администратор
3) Агентство интернет технологи "Медиа-Стиль" - веб-программист
Проф. навыки:
ОС: Windows98-2003Server
ЯП: Borland Delphi, C++, PHP, MySql, JavaScript
ПО: MS Office, CorelDraw, Photoshop, AdobeAfter Effect, Blender(3D)
Контакты: [email protected]
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