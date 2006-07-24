saneksanek

Гость saneksanek

 
40 летРоссия/Ульяновск
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Образование: высшее (2005 г.).

Специальность: прикладная математика и информатика.

Квалификация: математик. системный программист.

Опыт работы:

1) РА "Золотая Рыбка" - дизайнер и изготовитель наружной рекламы

2) ИФНС Росии по Засв. р-ну г. Ульяновска - программист / системный администратор

3) Агентство интернет технологи "Медиа-Стиль" - веб-программист

Проф. навыки:

ОС: Windows98-2003Server

ЯП: Borland Delphi, C++, PHP, MySql, JavaScript

ПО: MS Office, CorelDraw, Photoshop, AdobeAfter Effect, Blender(3D)

Контакты: [email protected]

PHPJavascriptMySQLDelphi