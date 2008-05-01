sanila_san

Делаю хорошо

05.2008 - 10.2010 , Индивидуальный предприниматель

Руководитель

Успешный и стабильный рост доходов и числа благодарных постоянных клиентов. В связи с моим переездом в Москву бизнес передан в хорошие руки.

03.2007 - 04.2008 , Versio Soft

.NET Developer

Разработал и запустил в промышленную эксплуатацию SMS-сервер для продажи ПИН-кодов. Поддерживал его в работоспособном состоянии в течение гарантийного срока, улаживал вопросы доработок и сроков. Разработал несколько сопутствующих утилит. Сервер, кстати, работает до сих пор.

01.2005 - 01.2007 , Liter-Media

Helpdesk

Техподдержка пользователей (120 чел.). Инсталляция ПО. Сборка ПК. Обслуживание и мелкий ремонт офисной техники. Даже заправка картриджей. Короче, всё чем может заниматься support engineer с 10 утра до 10 вечера в перерывах между самосовершенствованием.

Достижения: проложил в команде себе подобных две локальные сети (одна побольше, другая поменьше, обе немалые). Внедрил для вёрстки Adobe InDesign и обучил работе с ним 5 человек. Каждый из них проработал без проблем сколько было нужно.

11.2001 - 11.2004 , NT Ltd

Обслуживание офисной техники (сервисная организация), инсталляция ПО, сборка ПК. Монтаж и настройка сетей.

Достижения: просто добротно и честно работал. Все довольны. Приятельствуем до сих пор.