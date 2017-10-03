Копирайт, транскрибация, контент
Какие заказы я могу выполнять:
1. Копирайтинг.
2. Рерайтинг.
3. Редактура - проверка грамотности и соответствию ТЗ.
4. Транскрибация.
5. Работа с контентом - создание и публикация.
7. Специфичные задачи - обсуждаемо.
Предпочту заказчика, уважающего чужой труд.
Оплата - на карточку Сбербанка или вм.
Пример работы
Задание: Копирайт с высокой уникальностью и вписыванием seo-ключей.
Браузерные онлайн игры про космос
Браузерные онлайн игры про зомби
Браузерные онлайн игры с выживанием
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
6 лет назад
Наталья все сделала на высшем уровне, остался очень доволен, по началу побоялся обращаться к ней, так как отзывов нет совсем, но все же после общения с ней принял решения отдать задание ей. Придумала отличный рекламный стих для моего видеоролика. Всем рекомендую, обращайтесь и не бойтесь, сделает все как нужно.
Ответный отзыв
Быстро и без мороки, спасибо!