sanmin

Наталья Новикова sanmin

 
43 годаРоссия/Самара
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайт, транскрибация, контент

Какие заказы я могу выполнять:

1. Копирайтинг.

2. Рерайтинг.

3. Редактура - проверка грамотности и соответствию ТЗ.

4. Транскрибация.

5. Работа с контентом - создание и публикация.

7. Специфичные задачи - обсуждаемо.

Предпочту заказчика, уважающего чужой труд.

Оплата - на карточку Сбербанка или вм.

Пример работы

Задание: Копирайт с высокой уникальностью и вписыванием seo-ключей.

Браузерные онлайн игры про космос

Браузерные онлайн игры про зомби

Браузерные игры про войну

Браузерные онлайн игры с выживанием

Браузерные онлайн игры с танками

Браузерная игра
Отзывы заказчиков
krolik86
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Придумать рекламный слоган
Наталья все сделала на высшем уровне, остался очень доволен, по началу побоялся обращаться к ней, так как отзывов нет совсем, но все же после общения с ней принял решения отдать задание ей. Придумала отличный рекламный стих для моего видеоролика. Всем рекомендую, обращайтесь и не бойтесь, сделает все как нужно.
Быстро и без мороки, спасибо!
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