Филолог по образованию. Опыт работы в продажах - 4 года.

Навыки работы с компьютером:

Уверенный пользователь ПК, MC Office, интернет, WonderList, Google документы, Google таблицы, Google презентации, Google Keep, Zoiper, Evernote, ADS manager, CRELO, Canva, AmoCRM, ZOHO CRM, Bizon, GetCourse

Тренинги и сертификаты

Сергей Азимов «Продажи переговоры» 2018 Трехдневный интенсив

Богдан Куриный 2018 Тренинг по продажам

Илья Василишин 2018 Личные коучи и тренинги по продажам

Instagram Алгоритм для Бизнеса 2018

Тренинг по ведению бизнес-аккаунта в Инстаграм