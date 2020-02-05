Филолог по образованию. Опыт работы в продажах - 4 года.
Навыки работы с компьютером:
Уверенный пользователь ПК, MC Office, интернет, WonderList, Google документы, Google таблицы, Google презентации, Google Keep, Zoiper, Evernote, ADS manager, CRELO, Canva, AmoCRM, ZOHO CRM, Bizon, GetCourse
Тренинги и сертификаты
Сергей Азимов «Продажи переговоры» 2018 Трехдневный интенсив
Богдан Куриный 2018 Тренинг по продажам
Илья Василишин 2018 Личные коучи и тренинги по продажам
Instagram Алгоритм для Бизнеса 2018
Тренинг по ведению бизнес-аккаунта в Инстаграм