Необходимо написать VCL компонент для работы с WIDCOMM Bluetooth устройствами. Widcomm SDK доступна бесплатно на Си( broadcom.com/products/bluetooth_sdk_download.php?filename=BTW-5_0_1_901-SDK.zip ). Требуется чтобы компонент, работая с устройством мог - Находить все установленные в системе BT-приемники и показывать информацию о них; - Для ...