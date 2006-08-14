sanny

Романов/SannySof Александр sanny

 
NaN летРоссия/Новосибирск
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Разработка личного кабинета (PHP + ExtJS)

    Для сверстанного сайта необходима разработка секции для пользователей - личного кабинета с различными формами, множеством статистических отчетов и.т.д. Для большинства всего этого используется ExtJS, на стороне сервера - PHP или parser (www.parser.ru). Подробности проекта - ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Настройка Wi-Fi биллинга

    Есть точка доступа Wi-Fi с установленным DD-WRT. Необходимо на VPS сервере настроить radius/биллинг итд для реализации следующей функциональности: 1. Пользователь подключается к открытому Wi-Fi; 2. При запросе любой страницы ему выдается скрипт Captive Portal, на котором предлагается ...

    MySQL
    Настройка сервера/ПО6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание Bluetooth компонента(Delphi 7)

    $100

    Необходимо написать VCL компонент для работы с WIDCOMM Bluetooth устройствами. Widcomm SDK доступна бесплатно на Си( broadcom.com/products/bluetooth_sdk_download.php?filename=BTW-5_0_1_901-SDK.zip ). Требуется чтобы компонент, работая с устройством мог - Находить все установленные в системе BT-приемники и показывать информацию о них; - Для ...

    Delphi
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание компонента для чата(Delphi 7)

    $70

    Необходимо VCL компонент для instant messenger чата (типа ICQ). Из файла в аттаче все понятно. Описание: Компонент(TCollection) состоит из N блоков(TCollectionItem,сообщений), каждый из которых имеет следующие св-ва: 1. DateTime:TdateTime - время получения сообщения(которое на примере скриншота из миранды видно ...

    Delphi
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание VCL компонента (Delphi 7)

    Необходимо VCL компонент для instant messenger чата (типа ICQ). Из файла в аттаче все понятно. Описание: Компонент(TCollection) состоит из N блоков(TCollectionItem,сообщений), каждый из которых имеет следующие св-ва: 1. DateTime:TdateTime - время получения сообщения(которое на примере скриншота из миранды видно ...

    Delphi
    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад