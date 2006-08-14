Для сверстанного сайта необходима разработка секции для пользователей - личного кабинета с различными формами, множеством статистических отчетов и.т.д. Для большинства всего этого используется ExtJS, на стороне сервера - PHP или parser (www.parser.ru). Подробности проекта - ...
Романов/SannySof Александр sannysanny
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Есть точка доступа Wi-Fi с установленным DD-WRT. Необходимо на VPS сервере настроить radius/биллинг итд для реализации следующей функциональности: 1. Пользователь подключается к открытому Wi-Fi; 2. При запросе любой страницы ему выдается скрипт Captive Portal, на котором предлагается ...Настройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо написать VCL компонент для работы с WIDCOMM Bluetooth устройствами. Widcomm SDK доступна бесплатно на Си( broadcom.com/products/bluetooth_sdk_download.php?filename=BTW-5_0_1_901-SDK.zip ). Требуется чтобы компонент, работая с устройством мог - Находить все установленные в системе BT-приемники и показывать информацию о них; - Для ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $70
Необходимо VCL компонент для instant messenger чата (типа ICQ). Из файла в аттаче все понятно. Описание: Компонент(TCollection) состоит из N блоков(TCollectionItem,сообщений), каждый из которых имеет следующие св-ва: 1. DateTime:TdateTime - время получения сообщения(которое на примере скриншота из миранды видно ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо VCL компонент для instant messenger чата (типа ICQ). Из файла в аттаче все понятно. Описание: Компонент(TCollection) состоит из N блоков(TCollectionItem,сообщений), каждый из которых имеет следующие св-ва: 1. DateTime:TdateTime - время получения сообщения(которое на примере скриншота из миранды видно ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт17 лет назад