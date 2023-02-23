Копирайтер и автор статей

Имею большой опыт работы с написанием текстов, постов, статей и обучающих материалов, а так же резюме рерайт и т.д. Многолетний опыт работы на руководящей должности в сфере обучения центрального аппарата "зелёного" банка дала мне насмотренность статей и текстов, а так же высокую планку оценки и требований к качеству выполнения поставленных задач.

Копирайтинг, рерайтинг, статьи на различные тематики, клик-бейт заголовки, а так же

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