Программирование:
PHP 5.x (PEAR, Zend Framework), SQL (MySQL, PostgreSQL), JavaScript (plain, jQuery), HTML, XML, XSLT, Shell-скриптинг (sh, bash, awk), Python (базовые знания, Django)
Опытный пользователь GNU/Linux
Есть опыт установки, настройки и администрирования сервера под управлением windows 2003 server с доменом под Active Directory.
Опыт установки, настройки, поддержки роутера под управлением Debian 5 + Squid + анализ логов (с web представлением)
Дизайн и графика:
Adobe Photoshop (углубленные знания), Corel Draw.(базовые знания)
Личные качества: Настойчивость в достижении цели, легкая обучаемость, коммуникабельность, хорошая выдержка, неконфликтность. Достаточно высокий уровень творческих способностей.
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HTML-верстка
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Веб-программирование
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