Программирование:

PHP 5.x (PEAR, Zend Framework), SQL (MySQL, PostgreSQL), JavaScript (plain, jQuery), HTML, XML, XSLT, Shell-скриптинг (sh, bash, awk), Python (базовые знания, Django)

Опытный пользователь GNU/Linux

Есть опыт установки, настройки и администрирования сервера под управлением windows 2003 server с доменом под Active Directory.

Опыт установки, настройки, поддержки роутера под управлением Debian 5 + Squid + анализ логов (с web представлением)

Дизайн и графика:

Adobe Photoshop (углубленные знания), Corel Draw.(базовые знания)

Личные качества: Настойчивость в достижении цели, легкая обучаемость, коммуникабельность, хорошая выдержка, неконфликтность. Достаточно высокий уровень творческих способностей.