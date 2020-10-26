sanrus8721

Реклама Яндекс Директ

Здравствуйте!Прохожу обучающий курс по настройке рекламы в Яндекс Директ. И сейчас ищу кому нужно настроить рекламу Опыт нарабатываю)) Если вам в принципе интересно, то я предлагаю следующие условия:Я настраиваю вам рекламу, изначально вы ничего не платите.

Рекламный бюджет соответственно ваш. На старте рекомендую на рекламу выделить 5 тысяч рублей. Этого обычно достаточно чтобы получить первые заказы.

Если результаты рекламы вам понравятся - то логично будет сотрудничать дальше. Договоримся об условиях и если все устроит, то оплатите мою работу уже из тех денег, что реклама вам принесла.