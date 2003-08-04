Опытный Front-End разработчик

FRONT-END:

Имею большой опыт работы с:

- HTML

-CSS (И его библиотеки например Bootstrap)

-JS (И его библиотеки например jQuery)

-PHP

-MySQL

-Натяжка на CMS WordPress

Сайты имеют полную адаптивность и кроссбраузерность.

Делаю свою работу качественно и быстро, ведь для меня главное, чтобы клиент остался доволен.

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BACK-END:

Умею работать с:

-Базами данных

-MySQL

-PhpMyAdmin

Могу настраивать формы на страницах с проверкой на то, пустое ли поле, имеет ли оно недопустимые символы, для того, чтобы на ваш сайт не смогли внедрить вирусы.

Также настраиваю базы данных PhpMyAdmin.