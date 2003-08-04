Опытный Front-End разработчик
FRONT-END:
Имею большой опыт работы с:
-HTML
-CSS (И его библиотеки например Bootstrap)
-JS (И его библиотеки например jQuery)
-PHP
-MySQL
-Натяжка на CMS WordPress
Сайты имеют полную адаптивность и кроссбраузерность.
Делаю свою работу качественно и быстро, ведь для меня главное, чтобы клиент остался доволен.
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BACK-END:
Умею работать с:
-Базами данных
-MySQL
-PhpMyAdmin
Могу настраивать формы на страницах с проверкой на то, пустое ли поле, имеет ли оно недопустимые символы, для того, чтобы на ваш сайт не смогли внедрить вирусы.
Также настраиваю базы данных PhpMyAdmin.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Вёрстка и дизайн сайта131 просмотр
- Сайт для фотографта102 просмотра
- Creative Design Site110 просмотров
- Corporate Landing Page103 просмотра
- Вёрстка сайта115 просмотров
- Вёрстка сайта97 просмотров
- Опытныйи Front-End разработчик93 просмотра