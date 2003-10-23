Качественная, кроссбраузерная и адаптивная вёрстка сайтов. HTML5, CSS3, Sass / SCSS, JavaScript, BEM, Flexbox / Grid

Моя цель - качественно выполнить работу так, чтобы клиент остался довольным 

🔥 Преимущества работы со мной:

Качественно выполненная работа в срок .

выполненная работа в . Чистый и понятный код.

и код. Адекватный бюджет.

 Плюшки от меня:

При отсутствии макета адаптивного дизайна сделаю удобный и надежный адаптив

и адаптив В течении 10 дней после передачи выполненного заказа, гарантирую быструю и бесплатную корректировку своих ошибок, которые могли быть допущены в процессе работы.

после передачи выполненного заказа, гарантирую и корректировку своих ошибок, которые могли быть допущены в процессе работы. Если были пропущены ряд мелочей в дизайне, по Вашей просьбе в процессе работы внесу поправки совершенно бесплатно.

 Используемые технологии:

HTML5, CSS3, Sass / SCSS, JavaScript, BEM, Flexbox / Grid

⚔️ Моё портфолио:

Моё портфолио в Weblancer: https://www.weblancer.net/users/sanzhdev/portfolio/

Мой сайт-портфолио:

📞 Мои контакты: