sanzhdev

Санжар Рахимов sanzhdev

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная, кроссбраузерная и адаптивная вёрстка сайтов. HTML5, CSS3, Sass / SCSS, JavaScript, BEM, Flexbox / Grid

Моя цель - качественно выполнить работу так, чтобы клиент остался довольным 

🔥 Преимущества работы со мной:

  • Качественно выполненная работа в срок.
  • Чистый и понятный код.
  • Адекватный бюджет.

 Плюшки от меня:

  • При отсутствии макета адаптивного дизайна сделаю удобный и надежный адаптив
  • В течении 10 дней после передачи выполненного заказа, гарантирую быструю и бесплатную корректировку своих ошибок, которые могли быть допущены в процессе работы.
  • Если были пропущены ряд мелочей в дизайне, по Вашей просьбе в процессе работы внесу поправки совершенно бесплатно.

 Используемые технологии:

  • HTML5, CSS3, Sass / SCSS, JavaScript, BEM, Flexbox / Grid

⚔️ Моё портфолио:

📞 Мои контакты: