Качественная, кроссбраузерная и адаптивная вёрстка сайтов. HTML5, CSS3, Sass / SCSS, JavaScript, BEM, Flexbox / Grid
Моя цель - качественно выполнить работу так, чтобы клиент остался довольным
🔥 Преимущества работы со мной:
- Качественно выполненная работа в срок.
- Чистый и понятный код.
- Адекватный бюджет.
Плюшки от меня:
- При отсутствии макета адаптивного дизайна сделаю удобный и надежный адаптив
- В течении 10 дней после передачи выполненного заказа, гарантирую быструю и бесплатную корректировку своих ошибок, которые могли быть допущены в процессе работы.
- Если были пропущены ряд мелочей в дизайне, по Вашей просьбе в процессе работы внесу поправки совершенно бесплатно.
Используемые технологии:
- HTML5, CSS3, Sass / SCSS, JavaScript, BEM, Flexbox / Grid
⚔️ Моё портфолио:
- Моё портфолио в Weblancer: https://www.weblancer.net/users/sanzhdev/portfolio/
- Мой сайт-портфолио:
📞 Мои контакты:
- Email: [email protected]
- Telegram: sanzhdev
- Instagram: sanzhdev