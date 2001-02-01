ASP.NET разработчик

Степаненко Андрей Олегович

Дата рождения:

• 09.08.1978

Контактные данные:

• ICQ: 150-711-874

• Skype: andrey_stepanenko

• e-mail: [email protected]

Языки программирования:

• C#

• ASP.NET

• HTML/DHTML

• JavaScript

• SQL

• Borland Delphi

Другие технологии:

• ADO.NET

• MVC

• AJAX

• LINQ

• Web Services

• XML\XSL

• nUnit

Базы данных:

• MS SQL Server 2000, 2005, 2008

• Interbase/FireBird SQL server

Программное обеспечение:

• Visual Studio .NET 2003, 2005, 2008, 2010

• Borland Delphi 7, 2006

• IB Expert

• CVS, SVN

Образование:

• Донецкий техникум промышленной автоматики – Техник – обслуживание и ремонт ЭВМ.

• Донецкий национальный технический университет – Магистр – Компьютерные системы и сети.

Опыт работы:

• 10/2008 – 08/2010 Binartus Software (http://www.binartus.com)

Ведущий программист

Проект: Система управления сайтами атомобильных диллеров на базе DotNetNuke.

Роль: Разработка модулей для DotNetNuke, интеграция платежных систем, систем получения информации о машинах DMI, DMS, DSI (внутренние сервисы ADP Motors), KBB (предоставления информации о машине по VIN номеру).

Средства разработки: ASP.NET, C#, DotNetNuke, LINQ, MSSQL 2005, JavaScript, системы оплаты: PayPal, BeanStream.

• 4/2008 – 9/2008 XITEX Software

Руководитель проекта

Проект: Sky Suite – Система бронирования и продажи авиабилетов.

Роль: Разработка архитектуры системы, работа с глобальной системой бронирования Sita-Gabriel, оформление электронных билетов через глобальнай сервер Amadeus, поддержка, внедрение нового функционала

Средства разработки: Delphi 2006, Firebird 1.5, EDIFACT

• 5/2008 – Аутсорсинг Sutton Place Winery Merchant (Canada)

Ведущий программист

Проект: http://www.suttonplacewinemerchant.com/

Роль: Разработка Web- магазина, по продаже вин.

Средства разработки: ASP.NET 3.5, SQL Anywhere 10, JavaScript, AJAX, платежная система eSelect (Moneris Solution), SSL

• 10/2007 – Аутсорсинг для AB Data (USA)

Ведущий программист

Проект: DID Organizer

Роль: Разработка динамического Intranet – сайта для управления пулами номеров ATC.

Средства разработки: ASP.NET 2.0, MS SQL 2005, JavaScript, AJAX

• 5/2007 - Региональный строительный «Интернет - фонд»

Программист

Проект: http://www.piramida.dn.ua/

Роль: Разработка динамического Web – сайта для регионального строительного фонда.

Средства разработки: PHP5, MySQL5, JavaScript, AJAX

• 4/2006-4/2008 ЗАО Олимп

Ведущий программист

Проект: 1С – Управление производственным предприятием

Роль: разработка и доводка настроек ERP системы

Средства разработки: 1С v8.0

• 8/2006-5/2008 Сеть игровых автоматов

Руководитель проекта

Проект: ViLiS – учет сети залов игровых автоматов

Роль: разработчик приложения, поддержка, доработка

Средства разработки: Delphi 7, Firebird 1.5

• 8/2006-9/2006 Аутсорсинг для Binary-Studio

Ведущий программист

Проект: Custom Text Scanner – разбор текстовых файлов с помощью регулярных выражений для дальнейшей локализации

Роль: разработчик приложения

Средства разработки: Delphi

• 4/2002-4/2006 ОАО Втормет

Ведущий программист

Проект: Корпоративная система управления «ОМЕГА»

Роль: Разработка движка и настроек ERP системы

Средства разработки: Delphi (VCL, FastReport, CORBA), MSSQL2000, XML, XSLT

Дополнительно оборудование: Кассовый регистратор Datecs

Проект: Система учета товаров для магазина

Роль: разработчик приложения

Средства разработки: Delphi, Firebird 1.5

Дополнительно оборудование: Сканер штрих кодов

• 9/2003 – 1/2004 Районная локальная сеть

Программист

Проект: Музыкальный сайт

Роль: разработчик приложения

Средства разработки: ASP.NET, C#, MSSQL2000, XML, XSLT

• 2/2001 – 8/2001 Букмекерская контора

Программист

Проект: Система приема и обработки ставок

Роль: разработчик приложения

Средства разработки: Delphi, InterBase

Языки:

• Русский, Украинский – свободно.

• English – чтение технической документации, переписка.