Степаненко Андрей Олегович
Дата рождения:
• 09.08.1978
Контактные данные:
• ICQ: 150-711-874
• Skype: andrey_stepanenko
• e-mail: [email protected]
Языки программирования:
• C#
• ASP.NET
• HTML/DHTML
• JavaScript
• SQL
• Borland Delphi
Другие технологии:
• ADO.NET
• MVC
• AJAX
• LINQ
• Web Services
• XML\XSL
• nUnit
Базы данных:
• MS SQL Server 2000, 2005, 2008
• Interbase/FireBird SQL server
Программное обеспечение:
• Visual Studio .NET 2003, 2005, 2008, 2010
• Borland Delphi 7, 2006
• IB Expert
• CVS, SVN
Образование:
• Донецкий техникум промышленной автоматики – Техник – обслуживание и ремонт ЭВМ.
• Донецкий национальный технический университет – Магистр – Компьютерные системы и сети.
Опыт работы:
• 10/2008 – 08/2010 Binartus Software (http://www.binartus.com)
Ведущий программист
Проект: Система управления сайтами атомобильных диллеров на базе DotNetNuke.
Роль: Разработка модулей для DotNetNuke, интеграция платежных систем, систем получения информации о машинах DMI, DMS, DSI (внутренние сервисы ADP Motors), KBB (предоставления информации о машине по VIN номеру).
Средства разработки: ASP.NET, C#, DotNetNuke, LINQ, MSSQL 2005, JavaScript, системы оплаты: PayPal, BeanStream.
• 4/2008 – 9/2008 XITEX Software
Руководитель проекта
Проект: Sky Suite – Система бронирования и продажи авиабилетов.
Роль: Разработка архитектуры системы, работа с глобальной системой бронирования Sita-Gabriel, оформление электронных билетов через глобальнай сервер Amadeus, поддержка, внедрение нового функционала
Средства разработки: Delphi 2006, Firebird 1.5, EDIFACT
• 5/2008 – Аутсорсинг Sutton Place Winery Merchant (Canada)
Ведущий программист
Проект: http://www.suttonplacewinemerchant.com/
Роль: Разработка Web- магазина, по продаже вин.
Средства разработки: ASP.NET 3.5, SQL Anywhere 10, JavaScript, AJAX, платежная система eSelect (Moneris Solution), SSL
• 10/2007 – Аутсорсинг для AB Data (USA)
Ведущий программист
Проект: DID Organizer
Роль: Разработка динамического Intranet – сайта для управления пулами номеров ATC.
Средства разработки: ASP.NET 2.0, MS SQL 2005, JavaScript, AJAX
• 5/2007 - Региональный строительный «Интернет - фонд»
Программист
Проект: http://www.piramida.dn.ua/
Роль: Разработка динамического Web – сайта для регионального строительного фонда.
Средства разработки: PHP5, MySQL5, JavaScript, AJAX
• 4/2006-4/2008 ЗАО Олимп
Ведущий программист
Проект: 1С – Управление производственным предприятием
Роль: разработка и доводка настроек ERP системы
Средства разработки: 1С v8.0
• 8/2006-5/2008 Сеть игровых автоматов
Руководитель проекта
Проект: ViLiS – учет сети залов игровых автоматов
Роль: разработчик приложения, поддержка, доработка
Средства разработки: Delphi 7, Firebird 1.5
• 8/2006-9/2006 Аутсорсинг для Binary-Studio
Ведущий программист
Проект: Custom Text Scanner – разбор текстовых файлов с помощью регулярных выражений для дальнейшей локализации
Роль: разработчик приложения
Средства разработки: Delphi
• 4/2002-4/2006 ОАО Втормет
Ведущий программист
Проект: Корпоративная система управления «ОМЕГА»
Роль: Разработка движка и настроек ERP системы
Средства разработки: Delphi (VCL, FastReport, CORBA), MSSQL2000, XML, XSLT
Дополнительно оборудование: Кассовый регистратор Datecs
Проект: Система учета товаров для магазина
Роль: разработчик приложения
Средства разработки: Delphi, Firebird 1.5
Дополнительно оборудование: Сканер штрих кодов
• 9/2003 – 1/2004 Районная локальная сеть
Программист
Проект: Музыкальный сайт
Роль: разработчик приложения
Средства разработки: ASP.NET, C#, MSSQL2000, XML, XSLT
• 2/2001 – 8/2001 Букмекерская контора
Программист
Проект: Система приема и обработки ставок
Роль: разработчик приложения
Средства разработки: Delphi, InterBase
Языки:
• Русский, Украинский – свободно.
• English – чтение технической документации, переписка.