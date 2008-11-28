Начинающий психолог, заинтересована в получении практических навыков, учусь в МИГИПе. Есть небольшой опыт практических занятий с клиентом, очень хотелось бы расширить практику. Работу с клиентом базирую на принципе - "Не навреди". Суть работы на данном этапе вижу в помощи клиенту разобраться в себе, понять, что он хочет, что ему нужно. Главная задача - расставить вопросы, а ответы на эти вопросы клиент должен найти самостоятельно, исходя из личностных потребностей. Гарантией принципа "не навреди", считаю дистанцирование, максимально объективный взгляд на клиента со стороны, не оценивающий. А так же ненавязывание своей точки зрения, своего выбора действий в его жизненной ситуации. Стараюсь предоставить максимальный выбор самому клиенту, при чем, опять же без оценок возможных путей (хорошо-плохо, правильно-неправильно), показывая, что даже полная бездеятельность является выбором и направлением действия. Особый акцент уделяю осознанию действий.

поскольку я нахожусь на начальном этапе развития частной деятельности, то готова первое занятие с клиентом проводить бесплатно, а дальше, если возникнет желание продолжать сотрудничество, о цене можно будет договориться (недорого, потому что для меня сейчас основной интерес в практическом опыте работы с клиентом, а не материальный)