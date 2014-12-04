Разработка сайтов, интернет-магазинов, landing page, интеграция телефонии с CRM системами

Английский: Технический

Компьютерные навыки: Общее

• Знание GSM технологий

• Git, Subversion

• Linux, FreeBSD – начальные знания администрирования

Программирование

• PHP – 10 лет

• JQuery – 6 лет

• PERL – могу вносить изменения, но не использую его постоянно.

• Языки программирования Delphi (5 лет)

Проектирование ПО и БД

• Проектирование ПО (Rational rose, BPwin 2 года),

• Проектирование БД (Erwin, Rational Rose) БД

• Создание и эксплуатация БД MSSQL 2000 (3 года)

• MySQL (10 лет)

• ORACLE (8 лет, создание скриптов, PLSQL)

Администрирование

• АТС Asterisk

• Администрирование SMS центра (5 лет)

• USSD центра (5 лет)

• Разработка приложений под эти технологии WEB

• Верстка используя HTML и CSS – 8 лет

• Знание CMS Bitrix (2 года)

• e107 (8 лет, создание плагинов)

• Начальные знания СЕО

Тестирование

• Использовал phantomJS, casperJS + PHP - создание ботов

• Curl

• Automate – создание ботов

• Human Emulator

Уровень владения компьютером: Эксперт