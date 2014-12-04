Английский: Технический
Компьютерные навыки: Общее
• Знание GSM технологий
• Git, Subversion
• Linux, FreeBSD – начальные знания администрирования
Программирование
• PHP – 10 лет
• JQuery – 6 лет
• PERL – могу вносить изменения, но не использую его постоянно.
• Языки программирования Delphi (5 лет)
Проектирование ПО и БД
• Проектирование ПО (Rational rose, BPwin 2 года),
• Проектирование БД (Erwin, Rational Rose) БД
• Создание и эксплуатация БД MSSQL 2000 (3 года)
• MySQL (10 лет)
• ORACLE (8 лет, создание скриптов, PLSQL)
Администрирование
• АТС Asterisk
• Администрирование SMS центра (5 лет)
• USSD центра (5 лет)
• Разработка приложений под эти технологии WEB
• Верстка используя HTML и CSS – 8 лет
• Знание CMS Bitrix (2 года)
• e107 (8 лет, создание плагинов)
• Начальные знания СЕО
Тестирование
• Использовал phantomJS, casperJS + PHP - создание ботов
• Curl
• Automate – создание ботов
• Human Emulator
Уровень владения компьютером: Эксперт