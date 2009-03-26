СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Разработка прикладного программного обеспечения для Java 2 ME, Windows Mobile, Android.
Для J2ME имеется собственный фреймворк пользовательского интерфейса (GUI).
Опыт создания многопоточных приложений, работа с сетью (HTTP, socket), XML, звук, видео.
КАЧЕСТВО
Уникальное выполнение со 100% индивидуальностью. Легкий, простой стиль исполнения по желанию Заказчика.
ОПЫТ:
Стабильное выполнение заданий с 2005 года.
ЗАКАЗЧИКАМ:
Рассмотрю любые варианты. Степень «договариваемости» – высокая. Компромисс – возможен всегда.
Приветствуются оптовые заказы, рассчитанные на длительное и плодотворное сотрудничество.
СТОИМОСТЬ:
Оговаривается индивидуально.
ОПЛАТА - Webmoney, Яндекс деньги, безналичный расчёт
Оплата каждый раз оговаривается отдельно.
СВЯЗЬ:
e-mail: [email protected]
icq: 325618742
Скайп: SaperVT