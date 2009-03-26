sapervt

Валерий sapervt

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Разработка ПО для мобильных устройств

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

Разработка прикладного программного обеспечения для Java 2 ME, Windows Mobile, Android.

Для J2ME имеется собственный фреймворк пользовательского интерфейса (GUI).

Опыт создания многопоточных приложений, работа с сетью (HTTP, socket), XML, звук, видео.

КАЧЕСТВО

Уникальное выполнение со 100% индивидуальностью. Легкий, простой стиль исполнения по желанию Заказчика.

ОПЫТ:

Стабильное выполнение заданий с 2005 года.

ЗАКАЗЧИКАМ:

Рассмотрю любые варианты. Степень «договариваемости» – высокая. Компромисс – возможен всегда.

Приветствуются оптовые заказы, рассчитанные на длительное и плодотворное сотрудничество.

СТОИМОСТЬ:

Оговаривается индивидуально.

ОПЛАТА - Webmoney, Яндекс деньги, безналичный расчёт

Оплата каждый раз оговаривается отдельно.

СВЯЗЬ:

e-mail: [email protected]

icq: 325618742

Скайп: SaperVT