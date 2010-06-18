Технический переводчик с английского

Технический переводчик с английского на русский (инструкции, стати, обзоры, каталоги и т.д.). Профилирующая тематика – аудиовидеотехника и другая электроника. По образованию радиоинженер (МАИ, 1987). Работал инженером (20 лет), верстальщиком и корректором в районной газете (1 год), внештатным переводчиком (10 лет). Средняя скорость перевода – 10 стр. (1800) в день. Владею программами: MS Word / Exel, Adobe Pagemaker / InDesign, Photoshop, Dreamwiewer, Illustrator, Acrobat.