Всем доброго времени суток. Я Надежда Сапожникова работаю удаленно главным бухгалтером, буду радо любому сотрудничеству.

САПОЖНИКОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНАДата рождения: 28.09.1957

Адрес проживания: г. Бийск Алтайский край

Телефон: 8 (960) 941-92-41

e-mail: [email protected]Цель: применение своего профессионального опыта, навыков и знаний на должности бухгалтера.Опыт работы: 1989 г. – наст. время – бухгалтер.

Сфера деятельности: ТорговляФункциональные обязанности:

полное ведение бухгалтерского и налогового учета в программе 1С: Предприятие 8.2;

работа с первичной документацией;

сверка и взаиморасчеты с поставщиками и покупателями;

проведение банковских операций;

подготовка и сдача отчетности в ГНИ, ПФУ, статистику и другие фонды;

ведение кадрового делопроизводства;

расчет и начисление заработной платы;

составление финансовых отчетов для руководства.

выполнение задач по минимизации налогов и затрат.

Достижения:Образование: Среднее специальное.Дополнительное образование: Успешное прохождение курса Переотестация Высшей Школы Главбуха (2012 г.)Профессиональные навыки: полное ведение бухгалтерского и налогового учета ООО, (ИФНС, ФСС, ПФР), опыт автоматизации бухучета на базе 1С: Бухгалтерия 8.2, знание «Клиент-Банк», уверенное владение MS Excel, знание бухгалтерского и налогового российского законодательства.Личные качества: стрессоустойчивость, внимательность, ответственность, организованность, порядочность, честность, аккуратность, высокая концентрация внимания, организаторские способности, умение работать с большим объемом информации.