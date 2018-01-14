Всем доброго времени суток. Я Надежда Сапожникова работаю удаленно главным бухгалтером, буду радо любому сотрудничеству.
САПОЖНИКОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНАДата рождения: 28.09.1957
Адрес проживания: г. Бийск Алтайский край
Телефон: 8 (960) 941-92-41
e-mail: [email protected]Цель: применение своего профессионального опыта, навыков и знаний на должности бухгалтера.Опыт работы: 1989 г. – наст. время – бухгалтер.
Сфера деятельности: ТорговляФункциональные обязанности:
- полное ведение бухгалтерского и налогового учета в программе 1С: Предприятие 8.2;
- работа с первичной документацией;
- сверка и взаиморасчеты с поставщиками и покупателями;
- проведение банковских операций;
- подготовка и сдача отчетности в ГНИ, ПФУ, статистику и другие фонды;
- ведение кадрового делопроизводства;
- расчет и начисление заработной платы;
- составление финансовых отчетов для руководства.
- выполнение задач по минимизации налогов и затрат.
Действие аккаунта приостановлено!
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга