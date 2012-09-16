Дмитрий Сергеевич,

Украинец. Свободно владею украинским, русским, английским и французским языком (последний на начальном уровне.)

Цель: получение должности удаленного переводчика с целью дополнительного заработка

Возраст:29 лет

Опыт работы и наличие образования:

Харьковский Педагогический Университет в 2008 году. Специальность – учитель английского языка и литературы. Имею неоднократно подтвержденные, как на Украине так и за границей, сертификаты о высоком уровне знании языка.

Был в англоязычной среде 2 года (проживал в Канаде), учился в Королевском колледже Канады.

Уровень знания: Разговорный- продвинутый, близко к уровню носителя, восприятие на слух- на уровне носителя, письмо – продвинутый, близко к уровню носителя.

Выполняю любые переводы быстро и качественно.