Выполняю письменные переводы:
с китайского на русский
с английского на русский
ОПЫТ РАБОТЫ:
Компания «TRAYTON TIMBERS», Россия, Иркутск.
Декабрь 2005г. – временная работа
Переводчик китайский-русский-китайский
Английский-русский-английский
Сфера: торговля пиломатериалами
• общение с имеющимися клиентами
• поиск новых клиентов
• общение с клиентами по телефону
• сопровождение продаж
Компания «King-fine Wood Industry Group Inc.», Китай, Пекин.
18.08.2006-20.10.2006– практика.
Переводчик китайский-русский-китайский
Английский-русский-английский
Сфера: торговля (ламинированные напольные покрытия)
• Последовательный перевод на переговорах между компанией и её российскими и украинскими партнёрами. При необходимости использовала деловой английский.
• Осуществляла переговоры от имени компании с целью налаживания контактов с российской стороной.
• Принимала участие в переговорах по телефону.
• Переводила необходимые материалы с китайского языка.
• Выполняла письменные переводы, в том числе, осуществляла деловую переписку.
Работа в Onehome Howard Johnson Hotel Wenzhou, China на должности guest relations officer.
Длительность контракта полгода:
20.01.2008-20.07.2008
Основные обязанности:
Решение проблем, возникающих у гостей в отеле.
Налаживание коммуникации между китайским персоналом отеля и иностранными гостями посредством перевода с китайского на английский и обратно.
Проведение уроков английского языка среди китайских сотрудников.
Контроль чистоты и порядка в гостинице.
Информирование китайских гостей о событиях, банкетах и местах их проведения.
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее.
Квалификация: Лингвист, переводчик китайского и английского языков по специальности «Перевод и переводоведение»
сентябрь 2002-июнь 2007
Иркутский Государственный Лингвистический Университет
• факультет "восточных языков"
• оценки за курс китайского языка – «отлично»
сентябрь 2004- январь 2005
Ляонинский Педагогический Университет. Далянь, Китай.
сертификат Ляонинского Педагогического Университета
(выдан 07.01.2005)
ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• английский язык (уровень advanced);
• китайский язык (свободно)
• ПК в объеме опытного пользователя (Microsoft Word, Internet Explorer, Microsoft Exel);
ЛИЧНЫЕ
КАЧЕСТВА: ответственна, исполнительна, коммуникабельна, легко обучаема.