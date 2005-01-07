Выполняю письменные переводы:

с китайского на русский

с английского на русский

ОПЫТ РАБОТЫ:

Компания «TRAYTON TIMBERS», Россия, Иркутск.

Декабрь 2005г. – временная работа

Переводчик китайский-русский-китайский

Английский-русский-английский

Сфера: торговля пиломатериалами

• общение с имеющимися клиентами

• поиск новых клиентов

• общение с клиентами по телефону

• сопровождение продаж

Компания «King-fine Wood Industry Group Inc.», Китай, Пекин.

18.08.2006-20.10.2006– практика.

Переводчик китайский-русский-китайский

Английский-русский-английский

Сфера: торговля (ламинированные напольные покрытия)

• Последовательный перевод на переговорах между компанией и её российскими и украинскими партнёрами. При необходимости использовала деловой английский.

• Осуществляла переговоры от имени компании с целью налаживания контактов с российской стороной.

• Принимала участие в переговорах по телефону.

• Переводила необходимые материалы с китайского языка.

• Выполняла письменные переводы, в том числе, осуществляла деловую переписку.

Работа в Onehome Howard Johnson Hotel Wenzhou, China на должности guest relations officer.

Длительность контракта полгода:

20.01.2008-20.07.2008

Основные обязанности:

Решение проблем, возникающих у гостей в отеле.

Налаживание коммуникации между китайским персоналом отеля и иностранными гостями посредством перевода с китайского на английский и обратно.

Проведение уроков английского языка среди китайских сотрудников.

Контроль чистоты и порядка в гостинице.

Информирование китайских гостей о событиях, банкетах и местах их проведения.

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее.

Квалификация: Лингвист, переводчик китайского и английского языков по специальности «Перевод и переводоведение»

сентябрь 2002-июнь 2007

Иркутский Государственный Лингвистический Университет

• факультет "восточных языков"

• оценки за курс китайского языка – «отлично»

сентябрь 2004- январь 2005

Ляонинский Педагогический Университет. Далянь, Китай.

сертификат Ляонинского Педагогического Университета

(выдан 07.01.2005)

ДОПОЛНИ

ТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

• английский язык (уровень advanced);

• китайский язык (свободно)

• ПК в объеме опытного пользователя (Microsoft Word, Internet Explorer, Microsoft Exel);

ЛИЧНЫЕ

КАЧЕСТВА: ответственна, исполнительна, коммуникабельна, легко обучаема.