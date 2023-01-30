saraevalex

Алексей Сараев saraevalex

 
22 годаРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Был
год назад
SMM | Таргет

SMM-специалист и таргетолог.


Комплексное ведение социальных сетей (стратегия, контент, воронка продаж, продвижение). Специализируюсь на социальных сетях VK и Telegram.


Опыт работы: SMM более 2 лет (ниши: высшее образование, малый бизнес, IT). Имею опыт работы аналитиком данных в IT-компании и бизнес-консультантом в консалтинговой компании.


Образование: высшее, "Инноватика" МГТУ им. Н.Э. Баумана, переквалификация Digital-маркетолог (университет Иннополис)

Предлагаю услуги по созданию группы Вконтакте "под ключ":

  • провожу анализ соцсетей конкурентов, провожу бенчмаркинг

  • выявляю целевую аудиторию

  • разрабатываю стртаегию клиента в оциальных сетях

  • разрабатываю уникальный дизайн, провожу оформление группы ВКонтакте

  • создание уникального контента: посты, видеоролики, клипы Вконтакте

  • выстраиваю коммуникацию с подписчиками

  • настраиваю таргетированную рекламу ВК

По результатам деятельности предлагаю обширный отчет с результатами деятельности, достигнутыми показателями.