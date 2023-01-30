saraevalex

SMM | Таргет

SMM-специалист и таргетолог.



Комплексное ведение социальных сетей (стратегия, контент, воронка продаж, продвижение). Специализируюсь на социальных сетях VK и Telegram.



Опыт работы: SMM более 2 лет (ниши: высшее образование, малый бизнес, IT). Имею опыт работы аналитиком данных в IT-компании и бизнес-консультантом в консалтинговой компании.



Образование: высшее, "Инноватика" МГТУ им. Н.Э. Баумана, переквалификация Digital-маркетолог (университет Иннополис)

Предлагаю услуги по созданию группы Вконтакте "под ключ":

провожу анализ соцсетей конкурентов, провожу бенчмаркинг

выявляю целевую аудиторию

разрабатываю стртаегию клиента в оциальных сетях

разрабатываю уникальный дизайн, провожу оформление группы ВКонтакте

создание уникального контента: посты, видеоролики, клипы Вконтакте

выстраиваю коммуникацию с подписчиками

настраиваю таргетированную рекламу ВК

По результатам деятельности предлагаю обширный отчет с результатами деятельности, достигнутыми показателями.