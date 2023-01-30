saraevalex

SMM-специалист и таргетолог.
Комплексное ведение социальных сетей (стратегия, контент, воронка продаж, продвижение). Специализируюсь на социальных сетях VK и Telegram.
Опыт работы: SMM более 2 лет (ниши: высшее образование, малый бизнес, IT). Имею опыт работы аналитиком данных в IT-компании и бизнес-консультантом в консалтинговой компании.
Образование: высшее, "Инноватика" МГТУ им. Н.Э. Баумана, переквалификация Digital-маркетолог (университет Иннополис)
Предлагаю услуги по созданию группы Вконтакте "под ключ":
провожу анализ соцсетей конкурентов, провожу бенчмаркинг
выявляю целевую аудиторию
разрабатываю стртаегию клиента в оциальных сетях
разрабатываю уникальный дизайн, провожу оформление группы ВКонтакте
создание уникального контента: посты, видеоролики, клипы Вконтакте
выстраиваю коммуникацию с подписчиками
настраиваю таргетированную рекламу ВК
По результатам деятельности предлагаю обширный отчет с результатами деятельности, достигнутыми показателями.