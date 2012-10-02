saravak263

Дизайнер 3D+2D и т.д.

Блык Виталий

Викторович

Возраст: 31 лет

Адрес: г.Тольятти

Телефон: 8 (8482) 53-01-60, +79198152594

E-mail: [email protected]

Общий стаж в сфере дизайна 10 лет.

Профессиональные навыки:

Знание ПК-программ: Microsoft Office,

3Dsmax5-2010, ZBrush 4b2, Corel Graphics 12-15, Photoshop CS3-5,

illustrator CS3-5, Flash MX. и многое другое.

Дополнительная информация:

Высокая работоспособность, легко обучаем.

Хотел бы работать в большом и дружном коллективе.

Водительских прав нет.

Не пью.