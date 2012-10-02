saravak263

Дизайнер 3D+2D и т.д.
Блык Виталий
Викторович
Возраст: 31 лет
Адрес: г.Тольятти
Телефон: 8 (8482) 53-01-60, +79198152594
E-mail: [email protected]
Общий стаж в сфере дизайна 10 лет.
Профессиональные навыки:
Знание ПК-программ: Microsoft Office,
3Dsmax5-2010, ZBrush 4b2, Corel Graphics 12-15, Photoshop CS3-5,
illustrator CS3-5, Flash MX. и многое другое.
Дополнительная информация:
Высокая работоспособность, легко обучаем.
Хотел бы работать в большом и дружном коллективе.
Водительских прав нет.
Не пью.
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