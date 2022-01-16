sardoooortomato

Сардор Рузиев sardoooortomato

 
23 годаУзбекистан/Ташкент
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Делаю ТОЛЬКО качественную, адаптивную и кроссбраузерную вёрстку сайтов и ТОЛЬКО в срок

﻿Навыки:

✅ HTML5 ﻿✅ CSS3 ﻿✅ SCSS ﻿✅ Методология БЭМ ﻿✅ JavaScript ﻿✅ Библиотека JQuery ﻿✅ Gulp

 Что же вы получите работая со мной:

  • Гарантированно выполненную в срок работу
  • При необходимости помощь в составлении технического задания
  • Удобство при работе со мной
 Также в течении недели после сдачи архива с готовой вёрсткой готов бесплатно исправить ошибки, при возникновении таковых.

📞Связь:

Профиль на github: https://github.com/MorkovchaForce (там можно найти примеры моих работ)

Способы оплаты:

  • Webmoney
  • Qiwi
  • Или же любым другим удобным для вас способом

Готов приступить уже сейчас!
JavascriptjQuerySCSSGulp
Портфолио