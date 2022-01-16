Сардор Рузиев sardoooortomatosardoooortomato
23 годаУзбекистан/Ташкент
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Делаю ТОЛЬКО качественную, адаптивную и кроссбраузерную вёрстку сайтов и ТОЛЬКО в срок
Навыки:
✅ HTML5 ✅ CSS3 ✅ SCSS ✅ Методология БЭМ ✅ JavaScript ✅ Библиотека JQuery ✅ Gulp
Что же вы получите работая со мной:
- Гарантированно выполненную в срок работу
- При необходимости помощь в составлении технического задания
- Удобство при работе со мной
📞Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: saardoor_ru
Способы оплаты:
- Webmoney
- Qiwi
- Или же любым другим удобным для вас способом
Портфолио
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