Делаю ТОЛЬКО качественную, адаптивную и кроссбраузерную вёрстку сайтов и ТОЛЬКО в срок

﻿Навыки:

✅ HTML5 ﻿✅ CSS3 ﻿✅ SCSS ﻿✅ Методология БЭМ ﻿✅ JavaScript ﻿✅ Библиотека JQuery ﻿✅ Gulp

 Что же вы получите работая со мной:

Гарантированно выполненную в срок работу

При необходимости помощь в составлении технического задания

Удобство при работе со мной

 Также в течении недели после сдачи архива с готовой вёрсткой готов бесплатно исправить ошибки, при возникновении таковых.

📞Связь:

https://github.com/MorkovchaForce (там можно найти примеры моих работ)

Способы оплаты: