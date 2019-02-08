sargsyandavid93

Дизайнер / 3D Дженералист / Иллюстратор

Основная специализация 2D/3D графика и дизайн.

Ювелирные украшения

Архитектура

Транспорт

Предметы экстерьера

Предметы интерьера

Графический дизайн

Обработка фотографий

Цифровое рисование

Векторные иллюстрации

Концептуальный дизайн

Промышленный дизайн

Веб дизайн

Rhinoceros

Autodesk 3DS Max

Autodesk AutoCAD

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Corel Draw

Работаем по следующим принципам:

Заказчик ставит задачу, составляет ТЗ, не забывая о важных для себя деталях.

Их изменение и добавление в процессе работы или по ее завершению, отражаются на

цене заказа.

Стоимость (зависит от сложности исполнения, стиля, размеров, детальности

проработки и разрешения) устанавливается индивидуально для каждого заказа,

исходя из вышеперечисленных факторов.

Для большего понимания видения заказчика, могут быть предоставлены эскизы, уточняющие

финальный результат работы.

Эскизы и варианты тоже отнимают время, поэтому при отсутствии описания или

примеров, сроки и стоимость могут расти после фразы: "а давайте еще

что-нибудь придумаем".

Берегите свои деньги, мое и Ваше время.

Работа выполняется только по предоплате 50% цены заказа.

Что я не делаю:

Не занимаюсь волонтёрством и работой за отзыв.

Не выполняю бесплатные тестовые задания.

Не занимаюсь плагиатом и не принимаю заказы типа: "сделай мне в стиле как у этого парня, но дешевле".