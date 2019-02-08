sargsyandavid93

Дизайнер / 3D Дженералист / Иллюстратор
- Основная специализация 2D/3D графика и дизайн.
- Ювелирные украшения
- Архитектура
- Транспорт
- Предметы экстерьера
- Предметы интерьера
- Графический дизайн
- Обработка фотографий
- Цифровое рисование
- Векторные иллюстрации
- Концептуальный дизайн
- Промышленный дизайн
- Веб дизайн
- Rhinoceros
- Autodesk 3DS Max
- Autodesk AutoCAD
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Corel Draw
Работаем по следующим принципам:
- Заказчик ставит задачу, составляет ТЗ, не забывая о важных для себя деталях.
- Их изменение и добавление в процессе работы или по ее завершению, отражаются на
- Стоимость (зависит от сложности исполнения, стиля, размеров, детальности
исходя из вышеперечисленных факторов.
Для большего понимания видения заказчика, могут быть предоставлены эскизы, уточняющие
финальный результат работы.
Эскизы и варианты тоже отнимают время, поэтому при отсутствии описания или
примеров, сроки и стоимость могут расти после фразы: "а давайте еще
что-нибудь придумаем".
Берегите свои деньги, мое и Ваше время.
Работа выполняется только по предоплате 50% цены заказа.
Что я не делаю:
- Не занимаюсь волонтёрством и работой за отзыв.
- Не выполняю бесплатные тестовые задания.
- Не занимаюсь плагиатом и не принимаю заказы типа: "сделай мне в стиле как у этого парня, но дешевле".
- Сбербанк
- Qiwi