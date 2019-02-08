sargsyandavid93

Давид Саргсян sargsyandavid93

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Дизайнер / 3D Дженералист / Иллюстратор
  • Основная специализация 2D/3D графика и дизайн.
3D Дизайн:

  • Ювелирные украшения
  • Архитектура
  • Транспорт
  • Предметы экстерьера
  • Предметы интерьера
2D Дизайн:

  • Графический дизайн
  • Обработка фотографий
  • Цифровое рисование
  • Векторные иллюстрации
  • Концептуальный дизайн
  • Промышленный дизайн
  • Веб дизайн
Компьютерные навыки:

  • Rhinoceros
  • Autodesk 3DS Max
  • Autodesk AutoCAD
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Corel Draw
 

Работаем по следующим принципам:

  • Заказчик ставит задачу, составляет ТЗ, не забывая о важных для себя деталях.
  • Их изменение и добавление в процессе работы или по ее завершению, отражаются на
цене заказа.

  • Стоимость (зависит от сложности исполнения, стиля, размеров, детальности
проработки и разрешения) устанавливается индивидуально для каждого заказа,

исходя из вышеперечисленных факторов.

Для большего понимания видения заказчика, могут быть предоставлены эскизы, уточняющие

финальный результат работы.

Эскизы и варианты тоже отнимают время, поэтому при отсутствии описания или

примеров, сроки и стоимость могут расти после фразы: "а давайте еще

что-нибудь придумаем". 

Берегите свои деньги, мое и Ваше время.

Работа выполняется только по предоплате 50% цены заказа. 

Что я не делаю:

  • Не занимаюсь волонтёрством и работой за отзыв.
  • Не выполняю бесплатные тестовые задания.
  • Не занимаюсь плагиатом и не принимаю заказы типа: "сделай мне в стиле как у этого парня, но дешевле".
Оплата:

  • Сбербанк

  • Qiwi