sariob

Улугбек Шодиев sariob

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Копирайт. Рерайт. Обзоры и новости. Наполнение интернет-магазинов

Знание языков: Таджикский,узбекский, английский рабочий уровень

-Редактирование/корректировка

- Знание Excel, Word. Skype, Facebook, e-mail, Google.

- Ввод базу данных

-Распознавание сканированного текста

- Сбор и обработка информации из Интернета.

- Желание работать, развиваться, узнавать новое.

- Аккуратность, тщательность, точность, сообразительность, организованность.

- Самодисциплина, способность работать самостоятельно.

-рассчитывающий на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество

- Готовность приступить к работе прямо сейчас