Копирайт. Рерайт. Обзоры и новости. Наполнение интернет-магазинов
Знание языков: Таджикский,узбекский, английский рабочий уровень
-Редактирование/корректировка
- Знание Excel, Word. Skype, Facebook, e-mail, Google.
- Ввод базу данных
-Распознавание сканированного текста
- Сбор и обработка информации из Интернета.
- Желание работать, развиваться, узнавать новое.
- Аккуратность, тщательность, точность, сообразительность, организованность.
- Самодисциплина, способность работать самостоятельно.
-рассчитывающий на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество
- Готовность приступить к работе прямо сейчас