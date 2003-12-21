sarkapatella

Создание сайтов - лендингов

Здравствуйте, дорогой клиент!

Меня зовут Марина, я занимаюсь созданием сайтов-лендингов. Лендинги нужны любому человеку, которому есть что предложить рынку, то есть именно вам, потому что вы читаете этот текст и у вас есть какой-то продукт или услуга, на котором Вы точно знаете, что сможете заработать, а я вам в этом помогу.

Например, представим, что вы перспективный предприниматель, который воплощает свои мечты в жизнь и обеспечивает свою семью. Но вот проблема... о вашем товаре или услуге не знают люди. Именно поэтому я создаю лендинги, чтобы как можно больше людей узнавали о товарах и услугах моих клиентов, так как ни для кого не секрет, что грамотная реклама в интернете гарантирует 100% успех.

Правда, я не знаю Ваших планов, целей и задач, но, возможно, вы захотите заказать у меня сайт для продажи ваших продуктов. Цена на мои услуги небольшая, дешевле, чем на рынке, потому что я новичок и только формирую свое портфолио.

Будет приятно иметь с Вами дело :)