sarkarovgamlet

SMM-Специалист/Специалист по социальным сетям

Здравствуйте! Меня зовут Гамлет более 3 лет занимаюсь продвижением в социальных сетях помогу вам и вашему бизнесу расти в соц сетях.

Что я умею и предлагаю.

1. Наведу порядок в ваших соц сетях.

2. Настрою рекламу FB, Instagram

3. Приведу вам вашу ЦА (Целевую Аудиторию)

4. Приготовлю посты для рекламы.

5. Подниму охват в ваших соц сетях.

6. Знаю алгоритмы соц сетей.

7. Смонтирую вам видео Present

8. Напишу уникальные текста.

9. Знаю что щас работает в соц сетях что нет.

10. Займусь дополнительно вашим сайтом. (Если есть если нету создам вам сайт)

11. Расскажу и покажу как продвигаются ваши конкуренты.

12. Помогу разобраться вам самому.

13. Нарисую аватарку вашего потенциального клиента.

14.Расскажу про Белые, Черные, Серые схемы продвижения.

Всё что было выше описано это только часть. Если сработаемся с вами расскажу много чего интересного для вашего бизнеса.

Ваш личный помощник ))

Будут вопросы пишите звоните буду рад с вами сотрудничать.

Надеюсь мы с вами сработаемся ))

Viber/Telegram/WhatsApp

+380 93 227-27-17

Всем хорошего дня ))

Жду ваших звонков :)