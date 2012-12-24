sarkazm

Татьяна Горкун sarkazm

 
48 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
веб-дизайнер с опытом более 10 лет
Портфолио
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Дизайн сайтов
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от $600
от 4 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $20
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
нет рейтинга