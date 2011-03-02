sarmat1234

Необходимо обработать фото для сайта http://buzuluk.dev2.travelline.ru/rooms/standart-dvukhmestnyy/ . Требуется качественное исполнение. В король драве и фотошопе я сам работать умею, но для этого проекта требуются профессионал со вкусом, а не школьник. В фото потребуется корректировка изображения. ...