sarmat1234

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- Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт3 года назад
Имеется сайт отеля http://pushkin-otel.ru/, на сайте необходимо страницу http://pushkin-otel.ru/restaurants/ привести в полное (содержание текста обговорим позже) соответствие по оформлению с сайтом http://www.pushkainn точка ru/restaurant/. Интересуют только опытные исполнители. Интересует долгосрочное сотрудничество.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Имеется Сайт http://pushkin-otel.ru/ и гостиничный комплекс Парк-отель "Пушкин" который отмечен на Яндекс и Гугл Картах. На сегодняшний день в Яндекс картах используется приоритетное размещение. Необходимо, чтобы гостиница встала на первое место. В Гугл картах ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
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Необходимо обработать фото для сайта http://buzuluk.dev2.travelline.ru/rooms/standart-dvukhmestnyy/ . Требуется качественное исполнение. В король драве и фотошопе я сам работать умею, но для этого проекта требуются профессионал со вкусом, а не школьник. В фото потребуется корректировка изображения. ...Обработка фотографий44 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен второй сайт на подобе vbuzuluk.ru с хорошим дизайномСайты «под ключ»30 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо произвести оптимизацию сайта vbuzuluk(точка)ru и его продвижение, что был всегда был на первом месте по запросу снять квартиру на сутки в городе бузулукПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад