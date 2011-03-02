sarmat1234

Александр sarmat1234

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение сайта

    Наш сайт pushkin-otel точка ru Задачи быть в первой 2-ке google.com, google.ru, yandex.ru и картах google 1. Гостиницы Бузулука 2. Гостиницы в Бузулуке 3. Гостиница Бузулук ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Изменить страницу на сайте

    Имеется сайт отеля http://pushkin-otel.ru/, на сайте необходимо страницу http://pushkin-otel.ru/restaurants/ привести в полное (содержание текста обговорим позже) соответствие по оформлению с сайтом http://www.pushkainn точка ru/restaurant/. Интересуют только опытные исполнители. Интересует долгосрочное сотрудничество.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поднять предприятие в Google Maps и Яндекс Карты

    Имеется Сайт http://pushkin-otel.ru/ и гостиничный комплекс Парк-отель "Пушкин" который отмечен на Яндекс и Гугл Картах. На сегодняшний день в Яндекс картах используется приоритетное размещение. Необходимо, чтобы гостиница встала на первое место. В Гугл картах ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обработка фото для сайта гостиницы

    $100

    Необходимо обработать фото для сайта http://buzuluk.dev2.travelline.ru/rooms/standart-dvukhmestnyy/ . Требуется качественное исполнение. В король драве и фотошопе я сам работать умею, но для этого проекта требуются профессионал со вкусом, а не школьник. В фото потребуется корректировка изображения. ...

    Обработка фотографий44 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оптимизация по запросу

    Необходимо произвести оптимизацию сайта vbuzuluk(точка)ru и его продвижение, что был всегда был на первом месте по запросу снять квартиру на сутки в городе бузулук

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад