Разработка приложений и игр для Android. А также разработка сайтов.
Языки которые я знаю:
- Java
- C++/C
- HTML 5
- CSS
- C#
- JavaScript
IDE которые я исползую:
- Android Studio (Разработка Android приложений)
- Unity2D/3D (Разработка игр)
- Eclipse IDE (Разработка Android приложений)
- Visual Studio 2017
- CooCox IDE (Программирование микроконтроллеров)
- Arduino IDE (Программирование микроконтроллеров)
- Atmel Studio (Программирование микроконтроллеров)
- IAR Embedded Workbench (Программирование микроконтроллеров)
В части микроконтроллеров я могу использовать:
- Микроконтроллеры: ATMega 328P, ATtiny 85, STM8/16
- Протоколы: SPI, UART, I2c(TWI), 1-Wire, USB
- TFT и OLED дисплеи: SSD1306, ST7735, ILI9341/9488
- Bluetooth модули: HC-05/06
- Передатчики: nRF 24L01
- Сенсоры: DS18B20, BMP085, DHT11/22