Разработка приложений и игр для Android. А также разработка сайтов.

Языки которые я знаю:

- Java

- C++/C

- HTML 5

- CSS

- C#

- JavaScript

IDE которые я исползую:

- Android Studio (Разработка Android приложений)

- Unity2D/3D (Разработка игр)

- Eclipse IDE (Разработка Android приложений)

- Visual Studio 2017

- CooCox IDE (Программирование микроконтроллеров)

- Arduino IDE (Программирование микроконтроллеров)

- Atmel Studio (Программирование микроконтроллеров)

- IAR Embedded Workbench (Программирование микроконтроллеров)

В части микроконтроллеров я могу использовать:

- Микроконтроллеры: ATMega 328P, ATtiny 85, STM8/16

- Протоколы: SPI, UART, I2c(TWI), 1-Wire, USB

- TFT и OLED дисплеи: SSD1306, ST7735, ILI9341/9488

- Bluetooth модули: HC-05/06

- Передатчики: nRF 24L01

- Сенсоры: DS18B20, BMP085, DHT11/22