Олева Галина Геннадьевна
e-mail: [email protected]
Проживание: Санкт-Петербург
Возраст: 24 г.
Образование:
2000 — 2005 г. Институт экономики и финансов. Маркетолог. Коммерческий маркетинг.
Дополнительное образование:
2007 по настоящее время. Кино-школа студия «Кадр», актерский курс А.Р. Григорьянец.
Опыт работы:
2006 по настоящее время. ООО «Носкере». Коммерческий директор.
Основные обязанности:
- Стратегическое и оперативное планирование финансовой деятельности компании.
- Планирование и контроль осуществления плана продаж.
- Маркетинговая политика компании.
2005 — 2006 . ООО «КТВ Петергоф» (кабельный оператор). Корреспондент.
Основные обязанности:
- Поисков сюжетов для новостных выпусков.
- Написание текстов на заданную тематику.
- Работа в кадре.
2005. Художественная галерея «ARS — Longa». PR — менеджер.
Основные обязанности:
- Написание статей и пресс — релизов.
- Работа со СМИ.
- Анализ PR- активности конкурентов.
Личные качества:
Коммуникабельна, ответственна, исполнительна, умение работать в команде и на общий результат, неконфликтна, активный приверженец спорта и здорового образа жизни.
Умение и навыки:
Иностранный язык: Английский (читаю профессиональную литературу).
Владение компьютером: MS Office, Adobe Priemre.
Водительские права: категория В.
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