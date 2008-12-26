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Олева Галина Геннадьевна

e-mail: [email protected]

Проживание: Санкт-Петербург

Возраст: 24 г.

Образование:

2000 — 2005 г. Институт экономики и финансов. Маркетолог. Коммерческий маркетинг.

Дополнительное образование:

2007 по настоящее время. Кино-школа студия «Кадр», актерский курс А.Р. Григорьянец.

Опыт работы:

2006 по настоящее время. ООО «Носкере». Коммерческий директор.

Основные обязанности:

- Стратегическое и оперативное планирование финансовой деятельности компании.

- Планирование и контроль осуществления плана продаж.

- Маркетинговая политика компании.

2005 — 2006 . ООО «КТВ Петергоф» (кабельный оператор). Корреспондент.

Основные обязанности:

- Поисков сюжетов для новостных выпусков.

- Написание текстов на заданную тематику.

- Работа в кадре.

2005. Художественная галерея «ARS — Longa». PR — менеджер.

Основные обязанности:

- Написание статей и пресс — релизов.

- Работа со СМИ.

- Анализ PR- активности конкурентов.

Личные качества:

Коммуникабельна, ответственна, исполнительна, умение работать в команде и на общий результат, неконфликтна, активный приверженец спорта и здорового образа жизни.

Умение и навыки:

Иностранный язык: Английский (читаю профессиональную литературу).

Владение компьютером: MS Office, Adobe Priemre.

Водительские права: категория В.