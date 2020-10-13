Продолжительный опыт организации и проведения различных мероприятий на рейтинговых площадках Москвы- Навыки эффективной коммуникации с медийными персонами- Опыт организации и сопровождения всего цикла работы с заказчиками- Знание специфики проведения различных мероприятий (свадьбы, корпоративы, дни рожденье и пр.)- Экспертные знания в области технического обеспечения светового и звукового оформления. Знание различных световых пультов и видео-серверов- Опыт работы с ПО для моделирования и программирования шоу- Владение фортепьяно, бас-гитара, гитара, вокал- Опыт педагогической практики (преподавание вокала и фортепьяно для детей)Технические навыки работы с оборудованием:- ROADHOG 4- Catalyst Pro 4- Sunligt suite 1,2, Jands Vista V2 с крылом S1- Hog3/4, LightJ