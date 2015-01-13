Инженер-конструктор

Я инженер-конструктор со стажем работы в данной сфере более 40 лет.

Имею высшее профессиональное образование по специальности технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты.

Профессионально владею следующими программами:

- AUTOCAD;

- КОМПАС;

- SOLIDWORKS.

Проектирую технологическую оснастку: штампы, прессформы, литформы и станочные приспособления.

Могу грамотно составить любой чертеж, его расшифровать, а также на профессиональном уровне сделать реферат, курсовую и дипломную работу по технической специальности.

Грамотность и качество гарантирую.