saryarova

Надежда saryarova

 
75 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Инженер-конструктор

Я инженер-конструктор со стажем работы в данной сфере более 40 лет. 

Имею высшее профессиональное образование по специальности технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты.

Профессионально владею следующими программами:

 - AUTOCAD;

 - КОМПАС;

 - SOLIDWORKS.

Проектирую технологическую оснастку: штампы, прессформы, литформы и станочные приспособления.

Могу грамотно составить любой чертеж, его расшифровать, а также на профессиональном уровне сделать  реферат, курсовую и дипломную работу по технической специальности.

Грамотность и качество гарантирую.