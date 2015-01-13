Инженер-конструктор
Я инженер-конструктор со стажем работы в данной сфере более 40 лет.
Имею высшее профессиональное образование по специальности технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты.
Профессионально владею следующими программами:
- AUTOCAD;
- КОМПАС;
- SOLIDWORKS.
Проектирую технологическую оснастку: штампы, прессформы, литформы и станочные приспособления.
Могу грамотно составить любой чертеж, его расшифровать, а также на профессиональном уровне сделать реферат, курсовую и дипломную работу по технической специальности.
Грамотность и качество гарантирую.
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